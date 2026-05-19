شهدت الموانئ البحرية التابعة لـ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، خلال الـ24 ساعة الماضية، نشاطًا ملحوظًا في حركة تداول البضائع والركاب، حيث جرى تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، إلى جانب 855 شاحنة و167 سيارة، فيما بلغ إجمالي تحركات السفن 11 سفينة، وسجلت الموانئ وصول وسفر 3063 راكبًا.

حركة الصادرات والواردات بموانئ البحر الأحمر

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة، في بيان اليوم، أن حركة الواردات شملت استقبال 5 سفن تحمل 5000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و444 شاحنة و158 سيارة، بينما تضمنت حركة الصادرات مغادرة 6 سفن محملة بـ10 آلاف طن بضائع متنوعة، إلى جانب 411 شاحنة و9 سيارات.

استقبال ومغادرة سفن بميناء سفاجا

وشهد ميناء سفاجا استقبال السفن “Alcudia Express” و”أمل” و”الحرية”، فيما غادرت السفن “PELAGOS Express” و”POSEIDON EXPRESS” و”الحرية”، ضمن حركة التشغيل اليومية للميناء.

تداول 4300 طن بضائع بميناء نويبع

كما سجل ميناء نويبع تداول 4300 طن بضائع عامة ومتنوعة، و226 شاحنة، إلى جانب نقل 1763 حاجًا من حجاج البر و41 باص حج، عبر رحلات مكوكية للسفينتين “الحسين” و”سينا”.

مغادرة 5666 حاجًا من ميناء نويبع

وأكدت الهيئة أن إجمالي عدد حجاج البر المغادرين عبر ميناء نويبع منذ بداية موسم الحج وحتى اليوم بلغ 5666 حاجًا، تم نقلهم بواسطة 130 باص حج، في إطار خطة تشغيل مكثفة لتيسير سفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة.