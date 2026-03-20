حالة البحر مضطربة جدا.. إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

كتب : حسام الدين أحمد

03:09 م 20/03/2026

ميناء نويبع

قررت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر غلق ميناء نوييع البحري أمام حركة الملاحة البحرية والسفن، بسبب سوء الأحوال الجوية بخليج العقبة.

وأعلنت هيئة موانئ الأحمر الأحمر أن سرعة الرياح اليوم الجمعة تتراوح بين 24-30 عقدة بحرية واتجاهها جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 4-6 متر وحالة البحر مضطربة جدا.

وتم إيقاف حركة الملاحة وكافة الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كما وجه اللواء محمد عبد الرحيم بتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة .

الموانئ البحر مضطرب ميناء نويبع موانئ البحر الأحمر

