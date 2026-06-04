انخفضت العملة المشفرة بيتكوين الأوسع انتشارا بنسبة 7.05% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل نحو 62.46 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة " كوين ماركت كاب".

وسجل حجم التداول على عملة "بيتكوين" نحو 59 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة، وفق البيانات على المنصة.

وبحسب منصة "كوين ماركت كاب"، ارتفعت القيمة السوقية للـ"بتكوين" إلى أكثر من 1 تريليون دولار خلال التعاملات اليوم.

وسجلت العملة مستوى قياسيا خلال العام الماضي متجاوزة 126 ألف دولار، قبل أن تدخل في موجة تصحيحية متأثرة بتصاعد التوترات الدولية وتقلبات الأسواق العالمية.

أدت زيادة حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط بين أمريكا وإيران في عزوف المستثمرين عن الملاذات ذات المخاطر المرتفعة ومنها العملات المشفرة.