إعلان

بيتكوين تنخفض بأكثر من 7% إلى 62 ألف دولار خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

02:00 م 04/06/2026

بيتكوين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت العملة المشفرة بيتكوين الأوسع انتشارا بنسبة 7.05% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل نحو 62.46 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة " كوين ماركت كاب".

وسجل حجم التداول على عملة "بيتكوين" نحو 59 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة، وفق البيانات على المنصة.

وبحسب منصة "كوين ماركت كاب"، ارتفعت القيمة السوقية للـ"بتكوين" إلى أكثر من 1 تريليون دولار خلال التعاملات اليوم.

وسجلت العملة مستوى قياسيا خلال العام الماضي متجاوزة 126 ألف دولار، قبل أن تدخل في موجة تصحيحية متأثرة بتصاعد التوترات الدولية وتقلبات الأسواق العالمية.

أدت زيادة حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط بين أمريكا وإيران في عزوف المستثمرين عن الملاذات ذات المخاطر المرتفعة ومنها العملات المشفرة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

العملات المشفرة بيتكوين العملات الرقمية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تجديد حبس صبري نخنوخ ورجاله 15 يومًا في مشاجرة معرض السيارات بالتجمع
حوادث وقضايا

تجديد حبس صبري نخنوخ ورجاله 15 يومًا في مشاجرة معرض السيارات بالتجمع

بينهم ثنائي مغربي.. 4 أسماء مرشحة لخلافة توروب في الأهلي
رياضة محلية

بينهم ثنائي مغربي.. 4 أسماء مرشحة لخلافة توروب في الأهلي
خسائر بالملايين.. كيف استنزف المدربون الأجانب خزينة الأهلي؟
رياضة محلية

خسائر بالملايين.. كيف استنزف المدربون الأجانب خزينة الأهلي؟
توتر وكواليس ساخنة داخل الكونجرس الأمريكي.. انقسام حاد حول قرار الحرب في
شئون عربية و دولية

توتر وكواليس ساخنة داخل الكونجرس الأمريكي.. انقسام حاد حول قرار الحرب في
ارتفاع الأسعار في أمريكا.. كيف يؤثر على الأسواق الناشئة ومنها مصر؟
اقتصاد

ارتفاع الأسعار في أمريكا.. كيف يؤثر على الأسواق الناشئة ومنها مصر؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تجديد حبس صبري نخنوخ ورجاله 15 يومًا في مشاجرة معرض السيارات بالتجمع
خلال ساعات.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بجميع مدارس القاهرة