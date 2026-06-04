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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والزيت والأسمنت والذهب

كتب : ميريت نادي

02:00 م 04/06/2026

خريطة الأسعار اليوم

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انخفضت أسعار الدواجن، والأسمنت، والزيت، والجبن، خلال تعاملات اليوم الخميس 4-6-2026، بينما ارتفعت أسعار البيض والحديد، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار مواد البناء اليوم: حديد عز يصعد 361 جنيهًا للطن والأسمنت ينخفض 50 جنيهًا

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. 25 جنيها لكيلو الطماطم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الخميس

انخفاض أسعار الزيت والدواجن والجبن اليوم بالأسواق(موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الخميس

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سعر الذهب أسعار الأسماك خريطة الأسعار

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