أصيب شخصان باختناق، اليوم الجمعة، إثر نشوب حريق محدود داخل أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة الأزهر بحي شرق مدينة أسيوط، في أول أيام عيد الفطر المبارك.

بلاغ إلى الأجهزة الأمنية

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل مطعم للوجبات الساخنة بالمنطقة ذاتها.

انتقال قوات الحماية المدنية

وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف وقوات الحماية المدنية وضباط مباحث قسم شرطة ثانٍ أسيوط إلى مكان البلاغ. وبالمعاينة، تبين اندلاع حريق في مطعم يقع بالدور الأرضي داخل برج سكني مكوّن من 12 طابقًا، وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها لبقية العقار.

إجراءات تأمين موقع الحريق

وعلى الفور، فُرض كردون أمني حول محيط الحادث، وتم إغلاق مصدر الغاز وقطع التيار الكهربائي كإجراء احترازي لحين الانتهاء من أعمال الإخماد والتأمين الكامل للموقع.

إصابة شخصين باختناق

وأسفر الحريق عن إصابة كل من: زياد س.هـ (25 عامًا)، وشادي ض.م (20 عامًا) مصابين باختناق، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهما في موقع البلاغ، ورفضا نقلهما إلى المستشفى.

تحرير محضر بالواقعة

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل، وجرى تحرير محضر بالواقعة، مع إحالة الأمر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.