أجرى الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية موسعة على عدد من مستشفيات مدينة بنها لتقديم التهنئة للمقيمين بها بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومشاركتهم فرحة العيد في لمسة وفاء خففت من آلامهم ورسمت البسمة على وجوههم.

زيارة وحدات الرعاية المختلفة وتوزيع الهدايا

استهل المحافظ جولته بزيارة مرضى الرعاية بمستشفى الحميات ببنها، تلاها زيارة وحدة رعاية قسطرة القلب بمستشفى بنها الجامعي، واختتم جولته بتفقد وحدة رعاية قسطرة القلب بمستشفى التأمين الصحي، حيث قدم الورود والهدايا العينية للمرضى متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى منازلهم، مؤكداً أن تواجده بينهم هو واجب إنساني لمشاركتهم هذه المناسبة المباركة.

مرافقة قيادات المحافظة والجامعة

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من: الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، الدكتور أحمد ياسين مدير مستشفى حميات بنها، والدكتورة رشا مصطفي مدير عام التأمين الصحي بالقليوبية.

الاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية

وخلال الزيارة، اطمأن المحافظ على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة من الأطقم الطبية، مشدداً على ضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية والاهتمام بالمرضى، خاصة في أيام العيد، وضمان توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

كما أشاد بالدور البطولي للأطقم الطبية المرابطة في مواقع عملها لتأدية رسالتها السامية في خدمة المواطنين خلال العطلات الرسمية.