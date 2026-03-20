محافظ بورسعيد يوزع كعك وعيدية على نزيلات دار المسنين

كتب : طارق الرفاعي

11:07 ص 20/03/2026
    محافظ بورسعيد يوزع كعك العيد على نزيلات دار المسنين٢
    محافظ بورسعيد يوزع كعك العيد على نزيلات دار المسنين
    محافظ بورسعيد يوزع كعك العيد على نزيلات دار المسنين١
    محافظ بورسعيد يوزع كعك العيد على نزيلات دار المسنين٤

وزع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، كعك العيد والعديدية اليوم الجمعة، على نزيلات دار ضيافة "حياة" لرعاية المسنات، خلال تقديم التهنئة لنزيلات الدار بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومشاركتهن أجواء الاحتفال.

التأكيد على أهمية دور الرعاية

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به دور الرعاية، مشددًا على ضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للنزلاء، بما يضمن لهم حياة كريمة وآمنة.

سعادة النزيلات بالزيارة

وأعربت نزيلات الدار عن سعادتهن بهذه الزيارة، التي أدخلت البهجة والسرور إلى قلوبهن، موجهات الشكر لمحافظ بورسعيد على اهتمامه وحرصه على مشاركتهن المناسبات.

استمرار دعم مؤسسات الرعاية

وشدد المحافظ على استمرار دعم المحافظة لكافة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والعمل على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التكافل المجتمعي ويضمن حياة كريمة لجميع المواطنين.

إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد كعك العيد دار المسنين

