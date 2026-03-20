مواطن يوزع الهدايا والألعاب على الأطفال احتفالًا بعيد الفطر في بورسعيد

إقبال كثيف على حدائق وساحات المنيا احتفالًا بالعيد (فيديو وصور)

"شلالات البالونات" ترسم البسمة على وجوه المواطنين في بورفؤاد خلال عيد الفطر

أدى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة استاد طور سيناء الرياضي.

ورافق المحافظ خلال أداء الصلاة القيادات التنفيذية والشعبية، ومشايخ وأئمة الأوقاف، وعواقل المحافظة، وآلاف المواطنين.

تهنئة القيادة والمواطنين

ووجه محافظ جنوب سيناء التهنئة للقيادة السياسية، وأهالي المحافظة، وجموع الشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشاد المحافظ بجهود رجال الشرطة والمرور والأوقاف بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في تنظيم صلاة العيد على مستوى كافة المدن.

توزيع هدايا وعيدية

وعقب الصلاة، قام المحافظ بتوزيع هدايا ولعب وعيدية على الأطفال لإدخال البهجة والفرحة في نفوسهم.

وحرص المواطنون على تقديم التهنئة للمحافظ، معبرين عن سعادتهم بحسن التنظيم في ساحات ومساجد المحافظة.

مشاركة رؤساء المدن

كما حرص رؤساء المدن على أداء الصلاة في الساحات وسط جموع المواطنين، وتوزيع اللعب والعيدية على الأطفال.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء بالتواجد الميداني على مدار اليوم وسط الجماهير ومشاركتهم فرحتهم بالعيد.