إعلان

مواطن يوزع الهدايا والألعاب على الأطفال احتفالًا بعيد الفطر في بورسعيد (صور)

كتب : طارق الرفاعي

07:22 ص 20/03/2026
    مواطن ببورسعيد يوزع الهدايا والألعاب على الأطفال بمحيط المسجد العباسي
    مواطن ببورسعيد يوزع الهدايا والألعاب على الأطفال بمحيط المسجد العباسي
    مواطن ببورسعيد يوزع الهدايا والألعاب على الأطفال بمحيط المسجد العباسي
    مواطن ببورسعيد يوزع الهدايا والألعاب على الأطفال بمحيط المسجد العباسي (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد محيط المسجد العباسي بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، أجواءً احتفالية مبهجة، تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وسط توافد الأهالي والأطفال.

توزيع الهدايا على الأطفال

أقدم السيد سلامة، أحد أبناء محافظة بورسعيد، على توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، في لفتة إنسانية لاقت استحسان الحضور، حيث تسابق الأطفال للحصول على الهدايا وسط فرحة كبيرة.

فرحة الأطفال تسيطر على المشهد

سيطرت أجواء من السعادة والبهجة على المكان، حيث ظهرت الابتسامات على وجوه الأطفال، الذين تفاعلوا مع المبادرة بحماس كبير، مرددين عبارات التهنئة بالعيد.

رسالة إنسانية ومجتمعية

وأكد المواطن أن هدفه من هذه المبادرة هو رسم البسمة على وجوه الأطفال، وإرسال رسالة إيجابية تعكس روح الترابط بين أبناء المجتمع، مشيرًا إلى أن مصر تنعم بالأمن والاستقرار والشعب متلاحم خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تحيا مصر

واختتم حديثه بتوجيه التهنئة للمواطنين بمناسبة العيد، مرددًا: "كل سنة وأنتم طيبين.. تحيا مصر .. مصر بخير وفي أمن وأمان"، في مشهد يعكس روح الانتماء والوطنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد محافظة بورسعيد أخبار بورسعيد عيد الفطر المسجد العباسي

إعلان

إعلان

