توجيه عاجل من شيخ الأزهر.. 10 مصابين و3 وفيات بانفجار دمياط الجديدة

كتب : رامي محمود

05:36 ص 20/03/2026
    تجمع من الأهالي بحيط بسيارات المطافئ في موقع الحادث
    تجمع من الشباب يحاول المساعدة في إنقاذ المصابين
    أحد الأهالي يساعد في رفع أنقاض الحادث

أعلن مستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، في بيان رسمي، ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث الذي وقع داخل "موريا مول" لتصل إلى 3 حالات وفاة و10 إصابات، مؤكداً التعامل الفوري مع جميع الحالات الطارئة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم فور وصولهم.

ووجه الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بضرورة توفير كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية العاجلة للمصابين، مشددًا على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لتطورات حالتهم الصحية.

وتخضع عمليات إنقاذ وعلاج المصابين لإشراف مباشر ومتابعة مستمرة من رئيس جامعة الأزهر والقيادات الطبية، بمشاركة عمداء كليات الطب للبنين والبنات، ومديري الاستقبال والطوارئ، لضمان استنفار كافة الطاقات وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة لتجاوز تداعيات الحادث.

وكانت الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ قد أعلنت حالة الاستنفار القصوى منذ اللحظات الأولى لاستقبال الضحايا، تزامناً مع استمرار التحقيقات الرسمية في ملابسات الانفجار المروع.

