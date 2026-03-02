إعلان

استدرجه بمقاطع فيديو.. عامل يتحرش بطفل في الإسكندرية والمحكمة تعاقبه بالمشدد - صور

كتب : محمد عامر

02:23 م 02/03/2026

محاكمة تعبيرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتحرش الجنسي بطفل بعد استدراجه بمدخل عقار.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي، وعضوية كل من المستشار رامه سعد طبيخه، والمستشار شريف عبد المنعم هجرس، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب.

تفاصيل واقعة تحرش بطفل

ترجع وقائع القضية رقم 26324 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم بورود بلاغ يفيد تحرش مواطن بطفل بدائرة القسم.

ووفقًا لأوراق القضية، شاهد المتهم "أ.م.ن" عامل بشركة، خلال جلوسه على مقعد بمدخل العقار سكنه بمنطقة باب شرقي الطفل المجني عليه "س.ع.م" 7 سنوات يمر أمامه.

المتهم استدرج الطفل بمقاطع فيديو

وأكدت التحقيقات أن المتهم استدرج الطفل بزعم مشاهدة مقاطع فيديو على هاتفه المحمول إلا أنه تحرش به بمناطق مختلفة من جسده، وعقب انتهائه هدده في حالة إبلاغ أي شخص.

وأبلغ الطفل والده بتحرش المتهم به وألقي القبض عليه، وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

