شهد شارع الجلاء بمدينة سمسطا جنوب بني سويف هبوطًا جزئيًا في طبقة الرصف، ما تسبب في توقف حركة السيارات والمارة، وأثار قلق الأهالي بشأن سلامة الطريق.

نداء عاجل من الأهالي للأجهزة المعنية

و ناشد سكان المنطقة إدارة الطرق والكباري والوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتدخل الفوري لترميم الطريق المتضرر، لضمان سلامة المرور وحماية المواطنين.

ترميم مؤقت قبل الصيانة الشاملة

وطالب الأهالي بتنفيذ أعمال صيانة عاجلة ومؤقتة للجزء المتضرر من شارع الجلاء، لحين الانتهاء من الصيانة الشاملة للطريق وتنفيذ الحل النهائي، لضمان انتظام حركة المرور في مركز سمسطا.