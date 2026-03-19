تقدمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بخالص التهاني إلى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، وإلى أبناء المحافظة الكرام، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء، الذي يوافق 19 مارس من كل عام، تخليداً لذكرى استرداد مدينة طابا ورفع العلم المصري عليها عام 1989، في ملحمة وطنية جسدت إصرار الدولة المصرية على استعادة كامل ترابها الوطني.

مواصلة دعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اعتزازها بمحافظة جنوب سيناء لما تتمتع به من مكانة سياحية وروحية متميزة، وحرصها على مواصلة دعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة، خاصة في مجالات تطوير البنية الأساسية، وتحسين الخدمات المحلية، ودعم التنمية السياحية والاقتصادية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

الحفاظ على الموارد الطبيعية الفريدة

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المحافظة على دعم الجهود البيئية من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية الفريدة بالمحافظة، وتطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات، والتوسع في مشروعات التشجير والحفاظ على المحميات الطبيعية، بما يسهم في تحقيق بيئة نظيفة ومستدامة، وتعزيز المقومات السياحية بالمحافظة.