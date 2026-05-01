لقيت شقيقة عروس مصرعها، وأُصيب العريس وقائد السيارة بإصابات متفرقة، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانت ضمن موكب زفاف على الطريق الدولي الساحلي بمركز إدكو بمحافظة البحيرة.

إخطار الأجهزة الأمنية وانتقال المعاينة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي، في المسافة الواقعة بعد منطقة الكافيتريات باتجاه إدكو – الإسكندرية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

السيارة كانت ضمن موكب زفاف

وبالفحص تبين أن السيارة كانت ضمن موكب زفاف، وأسفر الحادث عن وفاة "رنا أيمن توتو" (25 عامًا)، شقيقة العروس، والتي توفيت فور وصولها إلى مستشفى إدكو العام متأثرة بإصابات شديدة.

إصابة العريس وقائد السيارة

كما أُصيب العريس "محمد شعبان علي قشيوط" (28 عامًا) بكسر في الساق اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة، فيما أُصيب قائد السيارة "محي عبده عربي" (33 عامًا) بكسر في الكتف الأيمن واشتباه ارتجاج بالمخ.

نقل الجثمان والمصابين

وتم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى إدكو المركزي تحت تصرف النيابة العامة، بينما يتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.