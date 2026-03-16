أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة محطة تنقية مياه الشرب بمنطقة السبط البحري بمدينة الخارجة، بهدف تحسين مستوى الخدمة وتقليل الشكاوى التي وردت من بعض الأحياء خلال الأيام الماضية.

وأجرت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، جولة تفقدية لمتابعة كفاءة التشغيل والوقوف على أسباب تراجع الخدمة في عدد من الأحياء.

متابعة التشغيل وأعمال الإحلال

استمعت المحافظ إلى شرح تفصيلي عن منظومة التشغيل داخل المحطة، وأعمال الإحلال والتجديد الجزئية الجارية، والتي من المقرر الانتهاء منها خلال 48 ساعة، لتعود المحطة للعمل بكامل طاقتها التشغيلية البالغة 3200 متر مكعب يوميًا، بما يسهم في تحسين جودة المياه في المناطق والأحياء التي تغطيها.

خطة أوسع لرفع كفاءة المحطات

لم تقتصر المتابعة على محطة السبط البحري فقط، إذ تابعت المحافظ موقف أعمال الإحلال الجزئي للفلاتر ضمن خطة العام الجاري، والتي تشمل:

- إحلال كلي بمحطات مناطق صنعاء، السبط، الزهور، الزهراء بمركز الخارجة.

- إحلال جزئي بمحطة المنيرة.

كما وجهت المحافظ بإعداد تقرير تفصيلي عن الموقف التشغيلي لكافة المحطات على مستوى المحافظة، بما فيها محطات قرى حياة كريمة بمركز الفرافرة، لضمان انتظام الخدمة وتحقيق أفضل استفادة من البنية التحتية القائمة.