تحديد أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل عروس بورسعيد داخل منزل خطيبها

كتب : طارق الرفاعي

02:18 م 16/03/2026
    فاطمة وخطيبها
    فاطمة المجني عليها

حددت محكمة جنايات بورسعيد جلسة 30 مارس المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل فاطمة خليل، المعروفة إعلاميًا باسم "عروس بورسعيد"، والتي لقيت مصرعها داخل منزل خطيبها جنوب محافظة بورسعيد.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى شهر فبراير الماضي، في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، عندما توفيت الفتاة فاطمة ياسر خليل، البالغة من العمر 16 عامًا، داخل منزل أسرة خطيبها أثناء تواجدها لتناول الإفطار معهم.

اعتراف المتهمة

وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة "دعاء"، زوجة شقيق خطيب المجني عليها، بارتكاب الواقعة، مؤكدة أن الجريمة جاءت على خلفية خلاف بينهما حول شقة.

قرار الإحالة للمحاكمة

وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، متضمنة أن الواقعة حدثت عندما كانت المجني عليها ووالدتها متواجدتين داخل منزل أسرة خطيبها.
وأوضحت أوراق القضية أن المتهمة صادفت المجني عليها في الطابق العلوي من المنزل، حيث نشب بينهما حديث سرعان ما تحول إلى مشادة كلامية حادة.

تفاصيل الجريمة

ووفق قرار الإحالة، استشاطت المتهمة غضبًا، فدفعت المجني عليها بعنف ما أدى إلى سقوطها أرضًا، ثم ارتمت فوق جسدها وضغطت عليها، قبل أن تمسك بغطاء رأسها "شال" كان ملتفًا حول عنقها وتقوم بجذبه بقوة.
واستمرت المتهمة في شد الغطاء حول عنق المجني عليها لمدة تقارب دقيقتين حتى خارت قواها وفارقت الحياة، متسببة في الإصابات التي أثبتها تقرير الطب الشرعي وأدت إلى وفاتها.

