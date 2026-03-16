وجه مستشار رئيس الجمهورية رئيس لجنة إسترداد أراضى الدولة، أسامة عسكر بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة بمحافظة أسوان، والذي يشهد متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع مستشار رئيس الجمهورية رئيس لجنة إسترداد أراضى الدولة بمحافظ أسوان المهندس عمرو لاشين لاستعراض أخر المستجدات فيما يتعلق بهذا الملف الهام.

ولفت محافظ أسوان إلى أن الإجتماع شهد التأكيد على عدم التهاون فى إسترداد حق الدولة ، مع تفعيل المحاضر الجنائية ضد المتعدين لضمان عدم تكرار المخالفات وفرض سيادة القانون ليساهم كل ذلك فى تعزيز جهود التنمية ويحافظ على مقدرات الوطن.

وأوضح بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان اليوم الاثنين أن اللقاء عقد بالقاهرة وحضره الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ، ومديري الجهات التنفيذية المختصة.

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المرحلة الحالية تشهد تكثيف العمل لتحقيق نتائج متميزة وملموسة على أرض الواقع بهذا الملف الحيوى الذي يحظى باهتمام رئيس الجمهورية حيث تم لأول مرة تحويل 8 حالات تم إزالة التعديات الخاصة بهم على أراضى الدولة بمنطقة الإسكان المتميز إلى النيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أنه تم التشديد على كافة الجهات المعنية بالمحافظة للتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضى وممتلكات الدولة، وهو الذي يستلزم معه مواصلة إزالة التعديات، مع الإلتزام بتحقيق المستهدف من الحالات المقررة ، والعمل بأسلوب مبتكر يضمن سرعة التنفيذ ودقة المتابعة، وفى نفس الوقت يتم إتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين والمتعدين.

وأضاف: أنه يجري وضع خطة عمل واضحة الإجراءات والمهام في إطار زمنى محدد بإشراف نائب المحافظ للتعامل مع ملف التقنين وإسترداد أراضى الدولة لتحقيق معدلات إنجاز ملموسة على أرض الواقع فى أسرع وقت.