أكد نائب أمين العاصمة الإيرانية طهران، محمد أمين توكلي زاده، على اعتزام إيران تشييع جنازة المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي.

وشدد زاده، خلال كلمته في الاجتماع الـ52 للجنة الثقافية والاجتماعية للمدن الإيرانية الكبرى، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الاستعداد الشامل من جانب المدن والمحافظات المجاورة لاستقبال أعداد كبيرة من المشاركين من داخل إيران وخارجها.

ودعا توكلي زاده إلى إنشاء هيكلية تنظيمية مماثلة لتلك المعتمدة في مراسم الأربعين، مؤكداً أهمية التنسيق الواسع لإدارة الحدث.

وقال إن مراسم التشييع تتمتع بأبعاد خاصة نظراً للمكانة التي يحظى بها خامنئي، معتبراً أنه لم يكن قائدا وطنيا فحسب، بل أيضا قائدا لجبهة المقاومة ورمزا في مواجهة الاستكبار العالمي، إلى جانب مكانته لدى الشيعة.

كما دعا المحافظات المجاورة لطهران، وكذلك المحافظات الواقعة على طريق التشييع إلى مدينة مشهد، إلى بدء الاستعدادات اللازمة.

وأشار إلى أن الحدث قد يشهد حضور ملايين الأشخاص من مختلف دول العالم، ما يتطلب مشاركة فرق العمل التطوعية والجهات الشعبية في عمليات الاستضافة والخدمات، على غرار ما يجري خلال مراسم الأربعين.

وأوضح توكلي زاده أنه تم إعداد برنامج يمتد لثلاثة أيام لمراسم التشييع والتوديع، مشيراً إلى أن مكان إقامة مراسم التوديع قد يكون في مصلى طهران أو في مرقد الإمام الخميني، على أن يتم الإعلان عن الموقع النهائي لاحقاً.

وأضاف أن البرنامج يتضمن إقامة صلاة الجنازة ثم مراسم التوديع، متوقعاً أن تستمر مراسم التوديع في طهران لمدة لا تقل عن 24 ساعة.

وذكر أن المراسم ستنتقل بعد ذلك إلى قم ثم إلى مشهد، لافتاً إلى أن الدفن سيكون، وفقاً لما قال إنها وصية وتوصيات ذويه، بجوار مرقد الإمام الرضا.

وفي ما يتعلق بالتوقيت، أوضح أن الاستعدادات تشير إلى احتمال إقامة مراسم التشييع في نهاية شهر ذي الحجة وبداية شهر محرم، مؤكداً أن قيادة وتنظيم المراسم يتولاها الحرس الثوري الإيراني.