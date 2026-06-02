كشف الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عن إحساسه باقتراب نهاية نظام مبارك قبل سقوطه بشهرين أو ثلاثة، مشيراً إلى أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي حذر في مجلس الوزراء من عدم قدرته على السيطرة على الأوضاع، مطالباً بتدخل القوات المسلحة.

جاء ذلك خلال لقاء حسني مع الإعلامي عبد اللطيف المناوي في بودكاست "رؤية جديدة" المذاع على قناة الشرق، حيث سأله المناوي إن كان يتوقع انتهاء النظام الذي كان جزءاً منه، فأجاب حسني قاطعاً: "أكيد كنت حاسس بده".

وروى حسني المشهد الذي أيقظ لديه هذا الإحساس، فقال: "أتذكر قبلها بشهرين أو ثلاثة، تحدث وزير الداخلية في المجلس وقال: (أنا عايز تشوفوا لي صرفة، أنا ما أقدرش أعمل كذا وكذا وكذا وإلا الدنيا هكون مش قادر عليها، يبقى تقوم بيها قواتنا المسلحة)".

وأضاف: "هذا الكلام كان كبيراً بالنسبة لي، أن يقول وزير الداخلية إن القوات المسلحة عليها أن تقوم بالأمر"، مشيراً إلى أن كثيرين في الحكومة ذاتها كانوا يرغبون في تولي الإسلاميين الحكم لتغيير الأوضاع، مما جعلهم يتساهلون في بعض الأمور.

وعندما سأله المناوي عن رأيه في الخطأ الأكبر الذي وقع فيه النظام، أجاب حسني: "المدة"، موضحاً أنه كان يتصور أن يتنحى رئيس الدولة قبل الثورة بعامين، ويترك للشعب اختيار حكومة جديدة بشكل مختلف.