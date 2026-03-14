شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، وجود غيوم في السماء مصاحبة برياح شديدة، وموجة صقيع شديدة دون التأثير على حركة السير.

وأعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.

وشدد المحافظ على مواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بمواصلة جهود كلاً من، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد على مدار الساعة والتعامل الفوري مع المواقف الطارئة وأي أمطار قد تسقط في حينها.