محافظ أسوان يعتمد حركة تنقلات داخلية محدودة لتعزيز كفاءة العمل

كتب : إيهاب عمران

03:39 م 14/03/2026 تعديل في 04:39 م

محافظة أسوان

أصدر المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، قرارًا بإجراء حركة تنقلات داخلية محدودة لمجموعة من العاملين بالمحليات، لحين شغل هذه الوظائف بالطرق القانونية، بما يحقق مزيدًا من الانضباط وسرعة إنجاز الملفات الخدمية والتنموية.

ضخ دماء جديدة في المواقع التنفيذية

وأكد محافظ أسوان أن هذه الحركة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في المواقع التنفيذية، وتعزيز كفاءة العمل الإداري، بما يسهم في تسريع وتيرة الأداء داخل الوحدات المحلية، وتحقيق التكامل بين الإدارات المختلفة، فضلًا عن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ مبادئ الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي.

تفاصيل حركة التنقلات

وشملت الحركة ندب ونقل:

- محمود سعد محمد للعمل سكرتيرًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

- أحمد جبلي عبد التواب مديرًا للمنطقة الصناعية.

- إبراهيم محمد همام للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو.

- أحمد يوسف محمد مديرًا للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

- بيشوي عباس بشير للعمل بالوحدة المحلية لمدينة السباعية.

- عادل عاطف عزمي مديرًا لإدارة الأملاك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

- عبد الرحمن حسين إبراهيم مديرًا لوحدة المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

محافظ أسوان حركة محليات العمل الإداري الوحدات المحلية

