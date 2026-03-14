قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثامنة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 8 متهمين، بينهم ربة منزل، لاتهامهم بقتل شاب في قرية أريمون التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، إلى جلسة 16 مايو المقبل.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة المقبلة تقديم المستندات ومناقشة تقرير الطبيب الشرعي، بالإضافة إلى انتداب باحث اجتماعي لدراسة حالة أحد المتهمين دون السن القانوني.

تفاصيل جريمة قرية أريمون

كشفت التحقيقات أن قرية أريمون شهدت جريمة قتل مروعة، بعدما استدرج المتهم الأول "م. ف. ب"، تاجر، بمساعدة زوجته ونجليه وابن شقيقته وأبناء شقيقه، المجني عليه "عبد الله س." للتخلص منه بسبب خلافات سابقة بينهم.

وتعود أحداث الواقعة إلى أغسطس الماضي، عندما تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد بغياب شخص في ظروف غامضة.

خطة استدراج المجني عليه وقتله

أوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استغل نزاعًا ماليًا صوريًا حول مبلغ متبقي من ثمن قطعة أرض لاستدراج المجني عليه إلى منزله. فور دخوله غرفة الصالون، باغته المتهمون وكبلوه وكتموا أنفاسه، ثم انهالوا عليه بالضرب باستخدام العصي حتى فارق الحياة، قبل أن يدفنوا الجثة في منطقة بعيدة لإخفاء معالم الجريمة.

إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات

أحالت النيابة العامة بشمال دمنهور المتهمين الثمانية إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 16092 لسنة 2025 جنح المحمودية، والمقيدة برقم 3240 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، لاتهامهم بقتل الشاب عمدًا مع سبق