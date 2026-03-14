محافظ أسوان يشكر الشباب المشاركين في مبادرة "بشبابها أجمل" (صور)

كتب : إيهاب عمران

03:05 م 14/03/2026
    الشباب يجمعون القمامة من منطقة السيل
    الشباب يقومون بأعمال النظافة
    الشباب ينظفون الشوارع
    الشباب ينظفون منطقة السيل
    تنظيف شارع السوق بمنطقة السيل
    مبادرة أسوان بشبابها أجمل
    محافظ أسوان مع شباب مبادرة أسوان بشبابها أجمل
    محافظ أسوان يطلق مبادرة أسوان بشبابها أجمل
    وضع حويات للقمامة بمنطقة السيل
    المحافظ يتأكد من توفير صناديق القمامة

قدم المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، خالص شكره وتقديره للشباب المشاركين في مبادرة "أسوان بشبابها أجمل"، تقديرًا لما قدموه من نموذج مشرف للعمل الوطني والتطوعي عقب إطلاق المبادرة، والتي شهدت تنفيذ أعمال مكثفة للنظافة العامة بمختلف الشوارع والمداخل المؤدية إلى العمارات السكنية بمنطقة السيل الجديدة.

التعاون بين المحافظة والشباب

وأشاد محافظ أسوان بروح التعاون والعمل الجماعي التي تحلى بها الشباب والفتيات المشاركون في المبادرة.

وأكد المحافظ أن هذا التكاتف المجتمعي أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وظهر بوضوح في مستوى النظافة والتحسن الملحوظ بالمظهر الحضاري للمنطقة، فضلاً عن تحفيز أهالي وشباب وأطفال السيل على المشاركة الإيجابية في المبادرة، وهو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه المبادرات المجتمعية.

تعزيز ثقافة العمل التطوعي

وأكد المهندس عمرو لاشين أن هذه المبادرة تمثل بداية قوية لسلسلة من المبادرات المجتمعية الهادفة لتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية بين الشباب، بما يتوافق مع استراتيجية أسوان 2040 الداعمة لدور العمل الأهلي في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين داخل مختلف المناطق السكنية بالمحافظة.

دعم المبادرات الشبابية

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة ستواصل دعمها الكامل لكافة المبادرات الشبابية والمجتمعية التي تستهدف خدمة المواطن الأسواني في مختلف مدن ومراكز المحافظة، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لـ "زهرة الجنوب"، وتعكس وعي الشباب وحرصهم على المشاركة الفاعلة في بناء مجتمعهم.

