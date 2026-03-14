إعلان

بعد زيارة وزير الأوقاف لساحة عائلته في الأقصر ..مصادر تكشف تطورات الحالة الصحية لشيخ الأزهر

كتب : محمد محروس

04:17 ص 14/03/2026

وزير الأوقاف وشقيق شيخ الأزهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل فضيلة الشيخ محمد الطيب، الشقيق الأكبر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، خلال زيارة ودية بمقر ساحة آل الطيب بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر.
وجاءت الزيارة في إطار الاطمئنان على الحالة الصحية لشيخ الأزهر، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، حيث حرص وزير الأوقاف على الاطمئنان على تطورات حالة شيخ الأزهر الصحية.
و أوضحت مصادر مقربة من أسرة الإمام الأكبر في الأقصر أن حالته الصحية شهدت تحسنًا ملحوظًا، بعد التزامه بالبرنامج العلاجي الذي أوصى به الأطباء.

وأضافت المصادر أن شيخ الأزهر يقضي الآن فترة نقاهة استعدادا لاستئناف مهام عمله بصورة طبيعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب صحة شيخ الأزهر محمد الطيب شقيق شيخ الأزهر الحالة الصحية لشيخ الأزهر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"أمطار تصل لحد السيول".. الأرصاد تحذر من تقلبات طقس يوم 24 رمضان
"استفزاز لمشاعر المسلمين".. الأزهر الشريف يدين إغلاق المسجد الأقصى في رمضان
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص
"إفطار المطرية" على مائدة عمدة نيويورك.. بطل القصة يكشف السر لمصراوي