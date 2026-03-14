استقبل فضيلة الشيخ محمد الطيب، الشقيق الأكبر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، خلال زيارة ودية بمقر ساحة آل الطيب بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر.

وجاءت الزيارة في إطار الاطمئنان على الحالة الصحية لشيخ الأزهر، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، حيث حرص وزير الأوقاف على الاطمئنان على تطورات حالة شيخ الأزهر الصحية.

و أوضحت مصادر مقربة من أسرة الإمام الأكبر في الأقصر أن حالته الصحية شهدت تحسنًا ملحوظًا، بعد التزامه بالبرنامج العلاجي الذي أوصى به الأطباء.

وأضافت المصادر أن شيخ الأزهر يقضي الآن فترة نقاهة استعدادا لاستئناف مهام عمله بصورة طبيعية.