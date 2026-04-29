انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 29-4-2026، بينما ارتفع في بنك قطر الوطني، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع.

بنك مصر:

52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع.

بنك البركة:

52.73 جنيه للشراء، و52.83 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

52.77 جنيه للشراء، و52.87 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.8 جنيه للشراء، و52.9 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.