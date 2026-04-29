تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 29-4-2026، بينما ارتفع في بنك قطر الوطني، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع.
بنك مصر:
52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع.
بنك البركة:
52.73 جنيه للشراء، و52.83 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
52.77 جنيه للشراء، و52.87 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
52.8 جنيه للشراء، و52.9 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.