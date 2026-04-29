مكون من 4 طوابق.. إصابة 9 أشخاص إثر انفجار شعلة غاز بمنزل في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

03:54 ص 29/04/2026

أُصيب 9 أشخاص بحروق متفرقة، إثر انفجار شعلة غاز أثناء إعداد الطعام داخل منزل مكوّن من 4 طوابق بعزبة عبدالله فرحات التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، إذ تقيم به أسرة واحدة تضم 4 أشقاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع انفجار شعلة غاز داخل أحد المنازل.

على الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، لنقل المصابين والتعامل مع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيام أحد أفراد الأسرة بإعداد الطعام داخل شقته بالطابق الثاني، وقع انفجار شعلة غاز، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الأسرة بحروق متفرقة.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من: "ن. ع. ج"، 60 عامًا، مصابا بحروق متفرقة وحالته العامة سيئة، و"ج. ن. ع"، 36 عامًا، مصابا بحروق متفرقة وحالته مستقرة، و "ع. ن.ع"، 43 عامًا، مصابا بحروق متفرقة وحالته مستقرة، "ع. ن. ع"، 28 عامًا، مصابا بحروق بالوجه واليدين وحالته مستقرة.

كما أصيب "م. ع. ن"، 17 عامًا، مصابا، بحروق بالوجه والقدمين، و"ح. ع. ن"، 15 عامًا، مصابا بحروق بالقدم، و"ر. ع. ن"، 3 أعوام بحروق بالظهر،"هـ. ح. ع"، 60 عامًا، ربة منزل، "أ. ج. ع"، 38 عامًا، ربة منزل.

تم نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

فيديو قد يعجبك



"أصعب لحظات حياتي".. رسالة إنسانية مؤثرة من وكيل هاني شاكر
زووم

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

الغرف السياحية: لا قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق
أخبار مصر

آخر ما كتبه قبل وفاته.. مختار نوح: الإخوان سقطوا من حياتي بعد رابعة.. ورفض
أخبار مصر

الولايات المتحدة: لن تتهاون مع أي جهة مالية تُسهل معاملات مرتبطة بالنفط
شئون عربية و دولية

وفاة مختار نوح.. وتشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود
أسعار البنزين والسولار.. متى تبدأ الانخفاض؟ اضغط للتفاصيل
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"