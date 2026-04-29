أُصيب 9 أشخاص بحروق متفرقة، إثر انفجار شعلة غاز أثناء إعداد الطعام داخل منزل مكوّن من 4 طوابق بعزبة عبدالله فرحات التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، إذ تقيم به أسرة واحدة تضم 4 أشقاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع انفجار شعلة غاز داخل أحد المنازل.

على الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، لنقل المصابين والتعامل مع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيام أحد أفراد الأسرة بإعداد الطعام داخل شقته بالطابق الثاني، وقع انفجار شعلة غاز، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الأسرة بحروق متفرقة.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من: "ن. ع. ج"، 60 عامًا، مصابا بحروق متفرقة وحالته العامة سيئة، و"ج. ن. ع"، 36 عامًا، مصابا بحروق متفرقة وحالته مستقرة، و "ع. ن.ع"، 43 عامًا، مصابا بحروق متفرقة وحالته مستقرة، "ع. ن. ع"، 28 عامًا، مصابا بحروق بالوجه واليدين وحالته مستقرة.

كما أصيب "م. ع. ن"، 17 عامًا، مصابا، بحروق بالوجه والقدمين، و"ح. ع. ن"، 15 عامًا، مصابا بحروق بالقدم، و"ر. ع. ن"، 3 أعوام بحروق بالظهر،"هـ. ح. ع"، 60 عامًا، ربة منزل، "أ. ج. ع"، 38 عامًا، ربة منزل.

تم نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.