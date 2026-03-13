النيران حاصرتهم وهم يلعبون.. كشف ملابسات مصرع 3 أطفال في حريق منزل بقرية "القشيش"

كتب : أسامة علاء الدين

06:51 م 13/03/2026

حريق - ارشيفية

كشفت المعاينة الأولية والتحريات في واقعة مصرع ثلاثة أطفال بقرية القشيش التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أن الأطفال كانوا يلهون داخل عشة أعلى سطح المنزل وقت اندلاع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بالعشة واحتجازهم بداخلها، الأمر الذي أسفر عن وفاتهم.

وعقب تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، عُثر على جثامين الأطفال الثلاثة داخل العشة أعلى سطح المنزل، وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان ثلاثة أطفال، لقوا مصرعهم إثر اندلاع حريق داخل منزل مكون من طابقين معروشين بالخشب بقرية القشيش بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل منزل مكون من طابقين معروشين بالخشب بالقرية، مع وجود حالات وفاة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، حيث جرى التعامل مع الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحريق وأسبابه، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق وأمرت بمناظرة الجثامين للوقوف على أسباب الوفاة.

