تحديد 29 مارس لبدء محاكمة المتهم بقتل ميرنا جميل "فتاة الخصوص"

كتب : أسامة علاء الدين

05:53 م 12/03/2026

محاكمة

حددت محكمة استئناف طنطا يوم 29 مارس الجاري موعدًا لانعقاد أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الفتاة ميرنا جميل، المعروفة إعلاميًا بـ"ضحية الغدر بالخصوص"، وذلك أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة.

تشكيل هيئة المحكمة

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، وأحمد صهيب محمد حافظ، ومحمد الأمين إبراهيم، ومحمد صفوت محمد الحسيني.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم، وهو مبلط سيراميك، بالتعدي على المجني عليها في أحد شوارع دائرة قسم شرطة الخصوص، حيث سدد لها عدة طعنات متفرقة باستخدام سلاح أبيض، بعدما رفضت الارتباط به، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها.

تحريات الأجهزة الأمنية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث اعتداء على فتاة بالشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الفتاة متأثرة بإصابتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

