ذبحه جاره لطلب فدية.. كشف ملابسات مقتل "طفل العاشر" والعثور على جثته في جوال بالصحراء

كتب : ياسمين عزت

05:44 م 12/03/2026

جثة طفل - أرشيفية

كشفت التحقيقات في واقعة مقتل طفل بالعاشر من رمضان بعد العثور على جثته مذبوحة داخل جوال وملقاة بصحراء العاشر من رمضان، عن تفاصيل صادمة، حيث عُثر على جثة الطفل إبراهيم علي، 7 سنوات بعد تغيبه عن حضن أسرته وامتد البحث عنه طيلة 5 أيام.

وأوضحت جهات التحقيق أن الجاني هو جار الطفل وصلة قرابة تربطه بالأسرة، وقد قام باستدراج الضحية إلى شقته بهدف ابتزاز أسرته بالفدية، إلا أنه خشي افتضاح أمره، فارتكب جريمة القتل البشعة وفصل رأس الطفل عن جسده قبل التخلص من الجثة في الصحراء.

تمكنت أجهزة الأمن بمدينة العاشر من رمضان من القبض على المتهم بعد تفريغ كاميرات المراقبة وتكثيف التحريات، وتم نقل جثة الطفل إلى المشرحة، حيث أمرت النيابة العامة بتشريح الجثة لتحديد سبب ووقت الوفاة بدقة.

وجرى تحرير محضر رسمي بالواقعة تحت رقم 811 لسنة 2026 إداري قسم ثان العاشر من رمضان، وجرى إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

مقتل طفل العاشر من رمضان جريمة بشعة طفل مقتول بالعاشر إبراهيم علي ابتزاز الفدية جريمة الصحراء الشرقية

الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا