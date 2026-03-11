شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء حفل " حصاد التميز.. رواد العطاء بمحافظة الدقهلية " ، بحضور الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وذلك تحت رعاية النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، في احتفالية لتكريم المتميزين من أبناء المحافظة في عدد من القطاعات.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب محافظ الدقهلية، والنائب أحمد العوضي وكيل أول مجلس الشيوخ، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والسادة وكلاء الوزارة، ومديري المديريات الخدمية .

وأكد المحافظ أن هذا اليوم يعد من الأيام التي يعتز بها كثيرًا، وسيظل حاضرًا في ذاكرته، لما يحمله من تقدير مستحق للمتميزين من أبناء الدقهلية الذين قدموا نماذج مشرفة في العمل والعطاء والإخلاص.

كما أكد اللواء طارق مرزوق على أن تكريم المتميزين اليوم ليس تفضلًا عليهم، بل هو حق أصيل لهم، لأنهم قدموا مصلحة الوطن على مصالحهم الخاصة، وأثبتوا أن الإخلاص في العمل والالتزام بالمسؤولية هما أساس التميز الحقيقي.

وقال المحافظ أن المتميز هو الإنسان الذي يحمل هم وطنه، ويشعر بمشكلات المواطنين، ويتعامل مع موقعه بروح المسؤولية والانتماء، وليس بروح الأنانية أو المصلحة الشخصية، مؤكدًا أن المتميز الحقيقي هو من يؤدي عمله باعتباره أمانة ورسالة وليس مجرد واجب روتيني أو تحصيل حاصل .

ووجه اللواء طارق مرزوق، الشكر والتقدير للنائب طارق عبد العزيز على رعايته لهذا الحفل، مشيدًا بفكرة الاحتفاء بالمتميزين وتقدير جهودهم، كما وجه الشكر إلى أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة على ما يبذلونه من جهود متواصلة لخدمة أبناء الدقهلية في مختلف القطاعات.

وأشار اللواء طارق مرزوق إلى أن حزب الوفد يستعيد تاريخه من جديد مع تولي الدكتور السيد البدوي رئاسة الحزب، مؤكدًا أنه شخصية سياسية بارزة لها تاريخ طويل ومواقف وطنية مشهودة.

كما أكد محافظ الدقهلية، أن تكريم المتميزين يمثل رسالة مهمة لدعم النماذج الإيجابية، وترسيخ، قيم الإخلاص والانتماء والعمل الوطني الجاد، بما يليق بمحافظة الدقهلية وأبنائها.