استقبل اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، اليوم الأربعاء، السيدة حنان مجدي نور الدين، محافظ الوادي الجديد، في اجتماع رفيع المستوى بمقر الهيئة، جرى خلاله استعراض آفاق التعاون المشترك وسبل دفع قاطرة التنمية الشاملة بأكبر محافظات مصر مساحة.

وبحث الجانبان ملفات حيوية تستهدف استغلال المقومات الطبيعية الفريدة للوادي الجديد، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تضع المحافظة على خارطة الاستثمار العالمي، وذلك بحضور الدكتور مازن شقوير، مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي، والأستاذة الشهباء علي، مدير عام الشؤون القانونية.

تركزت المباحثات حول دراسة إمكانية طرح مصنع التمور بمدينة الخارجة للاستثمار أمام القطاع الخاص، وجرى التشاور حول آليات إدارته وتشغيله بما يضمن أعلى كفاءة إنتاجية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية المملوكة للدولة، حيث يهدف المقترح إلى تحقيق قيمة مضافة لمحصول التمور الذي تشتهر به المحافظة، وفتح أسواق تصديرية جديدة تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير عملة صعبة.

وجرى خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمجموعة من المشروعات التي تشرف عليها هيئة تنمية الصعيد، حيث أعلن رئيس الهيئة أن مصنع إنتاج "شكائر الزماط" بمدينة الخارجة قارب على التشغيل الفعلي ومن المقرر افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما جرى استعراض اللمسات النهائية للمجمع الصناعي الحرفي بمركز بلاط، والذي يهدف إلى إحياء الصناعات التراثية واليدوية التي تميز أبناء المحافظة، مع توفير مئات من فرص عمل للشباب والفتيات في القرى والمراكز المحيطة.

وفي إطار الاستدامة البيئية، بحث الطرفان مقترح تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الزراعية، وجرى الاستقرار بشكل مبدئي على الموقع المقترح للمشروع بمدينة الخارجة. ويهدف هذا المشروع إلى التخلص الآمن من مخلفات النخيل والمحاصيل، وتحويلها إلى موارد اقتصادية وأسمدة عضوية، مما يسهم في خلق منظومة بيئية متكاملة تخدم محافظة الوادي الجديد.

وأكد اللواء عمرو عبد المنعم حرص الهيئة على دعم المشروعات التنموية بكافة الإمكانيات الفنية والمادية، بينما أشادت المحافظ بالدور الذي تلعبه الهيئة في تغيير وجه الحياة بصعيد مصر.