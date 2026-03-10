إعلان

تعريفة جديدة لسيارات الأجرة والسرفيس في الشرقية بعد زيادة الوقود

كتب : ياسمين عزت

03:09 م 10/03/2026

تعريفة المواصلات الجديدة

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تعديلات تعريفة الركوب لسيارات التاكسي العداد والسرفيس داخل مدن المحافظة، وذلك عقب قرار تحريك أسعار الوقود، بهدف تحقيق التوازن بين تكلفة التشغيل ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.


تعريفة التاكسي العداد في مدن الشرقية

حددت المحافظة تعريفة جديدة لسيارات التاكسي العداد داخل المدن، حيث تقرر أن تكون قيمة فتح العداد 15 جنيهًا وتشمل كيلومترًا واحدًا.

كما تم تحديد قيمة 4.5 جنيه لكل كيلومتر إضافي، فيما بلغت تكلفة ساعة الانتظار الأولى 11 جنيهًا، وتزداد بواقع 10 جنيهات لكل ساعة انتظار إضافية.

تعريفة السرفيس داخل المدن

أقرت محافظة الشرقية تسعيرة جديدة لسيارات السرفيس داخل المدن، حيث بلغت قيمة الأجرة داخل مدينة الزقازيق 5 جنيهات للراكب.

كما تم تحديد الأجرة داخل مدينتي بلبيس وديرب نجم بقيمة 4.5 جنيه للراكب، مع التأكيد على التزام السائقين بالتعريفة المعلنة.

أسعار أسطوانات البوتاجاز

أعلنت المحافظة تحديد سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية للمستهلك داخل المستودع بـ275 جنيهًا، مع إضافة 5 جنيهات مقابل خدمة التوصيل لمسافة حتى 5 كيلومترات، و10 جنيهات للمسافات الأكبر داخل نطاق الوحدة المحلية.

كما تم تحديد سعر الأسطوانة التجارية بـ550 جنيهًا داخل المستودع، مع إضافة 10 جنيهات لخدمة التوصيل لمسافة حتى 5 كيلومترات، و20 جنيهًا لمسافة تزيد عن 5 كيلومترات.

تشديد الرقابة لمنع الاستغلال

أكد محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وعدم استغلال المواطنين.

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان استقرار الخدمات داخل المحافظة.

تعريفة المواصلات الجديدة أسعار التاكسي في الشرقية تعريفة السرفيس الزقازيق سعر أسطوانة البوتاجاز 2026 زيادة الوقود في مصر محافظ الشرقية أسعار المواصلات بعد زيادة البنزين أسعار البنزين والسولار

