أجرى رؤساء المدن السبع بمحافظة بني سويف جولات ميدانية على مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من تطبيقها على مختلف خطوط السير الداخلية والخارجية بالمحافظة.

وضع ملصقات توضح خط السير وقيمة التعريفة

وخلال الجولات، تم التأكد من وضع ملصقات على زجاج السيارات توضح خط السير وقيمة التعريفة المقررة، إلى جانب تعليق بانرات تتضمن تعريفة جميع خطوط السير الداخلية والخارجية على بوابات دخول وخروج المواقف، بما يتيح للمواطنين التعرف على قيمة الأجرة بسهولة.

الاستماع لشكاوى الركاب والسائقين

وحرص رؤساء المدن على لقاء عدد من الركاب للاطمئنان على مدى التزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة دون زيادة، كما تبادلوا الحوار مع بعض السائقين، مؤكدين ضرورة الالتزام بالتعريفة التي اعتمدتها المحافظة.

معايير تحديد تعريفة الركوب الجديدة

وأشار رؤساء المدن إلى أن تحديد التعريفة الجديدة جاء وفق مجموعة من المعايير، من بينها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات اليومية، ونسبة الزيادة في أسعار الوقود، بما يحقق التوازن بين مصلحة السائقين والمواطنين.

توجيهات المحافظ بتكثيف الحملات المرورية

وأكد رؤساء المدن أن تلك الجولات تأتي تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز لكافة الأجهزة التنفيذية المعنية من المرور والمواقف والوحدات المحلية، بضرورة التواجد الميداني المستمر بالمواقف، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق والشوارع والميادين الرئيسية، لمتابعة انتظام الخدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات.