كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه تسود اليوم أجواء باردة إلى شديدة البرودة ليلًا بينما تكون الأجواء دافئة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تسجل 21 درجة.

وتوقعت الهيئة، فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من (السلوم - سيوة - مطروح) على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

