السيطرة على حريق بمستشفى بني مزار الجديد في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز بني مزار، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب في غرفة التكييف المركزي بمستشفى بني مزار الجديد، الجاري إنشاؤه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بنشوب الحريق في الغرفة الواقعة أعلى المستشفى، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي طوابق المستشفى.

وأرجعت المعاينة الأولية سبب الحريق إلى ماس كهربائي، كما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، مع التحفظ على موقع الحريق لحين الانتهاء من المعاينة.