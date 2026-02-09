محافظ الشرقية يفتتح وحدة تأهيل رئوي بمستشفى الصدر في الزقازيق

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، وحدة التأهيل الرئوي بمستشفى الصدر بمدينة الزقازيق، بتكلفة تقدر بمليون جنيه.

أتى ذلك في إطار التعاون بين وزارة الصحة والمجتمع المدني لدعم المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متطورة للمترددين على المستشفى. وتعد هذه الوحدة الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات الصحة بالمحافظة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ قسم الاستقبال واطمأن على انتظام تقديم الرعاية الصحية الأولية لجميع المرضى، مؤكدًا على ضرورة توفير كافة أوجه الدعم والعناية الطبية حتى تمام التعافي.

كما شملت الجولة تفقد معامل الميكروبيولوجي والهيماتولوجي والدرن والكيمياء، للاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية وإجراءات التعقيم والنظافة العامة للحفاظ على سلامة المرضى ومنع انتشار العدوى.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إمكانات وخدمات وحدة التأهيل الرئوي الجديدة، موضحًا أنها مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وتضم فريقًا طبيًا متكاملًا من تخصصات متعددة تشمل الأمراض الصدرية والعلاج الطبيعي والدعم النفسي والتغذية العلاجية، بهدف تقديم رعاية شاملة لمرضى الجهاز التنفسي.

وأضاف وكيل الوزارة أن الوحدة تقدم برامج علاجية لمرضى الانسداد الرئوي المزمن والحالات التي تعاني صعوبات في التنفس أو تعتمد جزئيًا على الأكسجين، تشمل التدريب على المشاية الكهربائية والدراجة الثابتة وأجهزة تقوية عضلات التنفس، إلى جانب جهاز طارد للبلغم، بما يسهم في تحسين كفاءة الجهاز التنفسي وتمكين المرضى من ممارسة أنشطتهم اليومية بسهولة أكبر.

وأعرب محافظ الشرقية عن سعادته بالتطور الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة، مؤكدًا استمرار الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، ومشيدًا بدور المجتمع المدني كشريك أساسي في دعم خطط التنمية المستدامة للمنظومة الصحية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجارية في منظومة الدفاع المدني ومكافحة الحريق داخل المستشفى، والتي بلغت تكلفتها نحو 17 مليون جنيه، بهدف تعزيز إجراءات السلامة والحفاظ على أرواح المرضى والأطقم الطبية والعاملين، وضمان تقديم الخدمات في بيئة آمنة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية والصحية بالمحافظة، من بينهم المستشار العسكري للمحافظة وقيادات مديرية الشؤون الصحية.