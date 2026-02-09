مظاهرات حاشدة في أستراليا رفضًا لزيارة الرئيس الإسرائيلي |فيديو وصور

شهدت مدن أسترالية، اليوم الاثنين، تظاهرات شارك فيها آلاف المحتجين رفضًا لزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الذي يقوم بجولة تشمل عدة مدن أسترالية بدعوة رسمية من رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، في إطار التعبير عن التضامن مع الجالية اليهودية عقب حادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع العام الماضي في سيدني.

وتأتي الزيارة على خلفية الهجوم الذي استهدف فعالية عيد الأنوار (حانوكا) في شاطئ بوندي يوم 14 ديسمبر، وأسفر عن مقتل 15 شخصًا، وهو الحدث الذي شكّل محورًا رئيسيًا في برنامج هرتسوج، الذي بدأ جولته بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للضحايا ولقاء عدد من الناجين وأسر القتلى.

في المقابل، أثارت الزيارة غضب جماعات مؤيدة لفلسطين، اتهمت هرتسوغ بالتواطؤ في وفاة المدنيين بقطاع غزة، ونظّمت احتجاجات متزامنة في سيدني ومدن أخرى، وفي ساحة الحي التجاري المركزي بسيدني، تجمع آلاف المتظاهرين مرددين هتافات داعمة لفلسطين، وسط انتشار أمني مكثف شمل دوريات راجلة وشرطة على الخيول وتحليق طائرات مروحية.