نهشته 10 كلاب ضالة.. محافظ جنوب سيناء يتابع حالة طفل رأس سدر (صور)

تابع خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، الحالة الصحية للطفل محمد عمرو كمال، الذي تعرض لهجوم من عدد من الكلاب الضالة بمدينة رأس سدر منذ عدة أيام، ويتلقى حاليًا العلاج بمستشفى مجمع الفيروز الطبي بمدينة الطور.

ووجّه محافظ جنوب سيناء باتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة للطفل، مع توفير الإمكانيات المطلوبة لضمان تحسن حالته الصحية وعودته إلى وضعه الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

كما أصدر المحافظ توجيهات عاجلة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، شملت سرعة مراجعة إنارة منطقة الشاليهات بمدينة رأس سدر، للحد من تكرار هجمات الكلاب على المواطنين، خاصة الأطفال، إلى جانب تنفيذ خطة لتطعيم الكلاب الضالة ضد مرض السعار.

وأكد المحافظ أن مديرية الطب البيطري تعمل على التصدي لظاهرة الكلاب الضالة التي تؤثر على سلامة المواطنين والبيئة العامة بالمدن والوديان، من خلال حملات تطعيم، ورصد ومتابعة أماكن تواجدها، وإنشاء ملاجئ آمنة لها بعيدًا عن التجمعات السكنية، بما يضمن سلامة الأهالي ويحد من المخاطر الصحية والبيئية.

وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية والمجتمع المحلي لضمان تنفيذ هذه الحملات بشكل آمن وفعال، مع تعزيز دور المواطنين في الإبلاغ عن أي تجمعات للكلاب الضالة.

ومن جانبه، أشاد عمرو كمال، والد الطفل، باهتمام محافظ جنوب سيناء ومتابعته المستمرة لحالة نجله، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يعكس حرص المحافظة على سلامة المواطنين، لا سيما الأطفال، ويدعم الجهود المبذولة لحل المشكلات التي تواجه المدينة.

وكان الطفل محمد عمرو، البالغ من العمر ثلاث سنوات، قد تعرض لهجوم من نحو 10 كلاب ضالة أثناء تواجده مع والده أمام منزلهما بمنطقة الشاليهات بمدينة رأس سدر، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة في الرأس والجسد.

وجرى نقل الطفل إلى مستشفى رأس سدر المركزي، قبل تحويله إلى مجمع الفيروز الطبي بمدينة الطور، حيث أجرى الفريق الطبي جراحة عاجلة له، مع تركيب دعامة للتغذية في الرقبة، ويجري حاليًا استكمال عمليات الترقيع في المناطق المصابة.