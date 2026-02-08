السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في وفاة والد الفنانة علا رشدي

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، العميد عماد عصمت، للتعزية في وفاة الوزير المفوض الدكتور محمد رشدي عبدالقادر حسن، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.

الوزير المفوض الدكتور محمد رشدي عبدالقادر حسن، حائز على جائزة الفارس الأعظم من ملكة بلجيكا ممثل مصر الاقتصادي في المفاوضات التجارية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف/ سويسرا، كما حصل على درجة الدكتوراه من المعهد العالى للدراسات الدولية/ جنيف، ومؤسس شركة المصريين العاملين بالخارج، ومركز تنمية الصادرات المصرية.

كما أنه زوج الدكتورة نبيلة محمد عطية، ووالد الدكتورة منة رشدي الخبير بمنظمة التجارة العالمية بجنيف، والفنانة علا رشدي.

