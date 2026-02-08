إعلان

السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في وفاة والد الفنانة علا رشدي

كتب : محمد نصار

03:33 م 08/02/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، العميد عماد عصمت، للتعزية في وفاة الوزير المفوض الدكتور محمد رشدي عبدالقادر حسن، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.

الوزير المفوض الدكتور محمد رشدي عبدالقادر حسن، حائز على جائزة الفارس الأعظم من ملكة بلجيكا ممثل مصر الاقتصادي في المفاوضات التجارية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف/ سويسرا، كما حصل على درجة الدكتوراه من المعهد العالى للدراسات الدولية/ جنيف، ومؤسس شركة المصريين العاملين بالخارج، ومركز تنمية الصادرات المصرية.

كما أنه زوج الدكتورة نبيلة محمد عطية، ووالد الدكتورة منة رشدي الخبير بمنظمة التجارة العالمية بجنيف، والفنانة علا رشدي.

اقرأ أيضًا:

ذروة ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

إلكترونيًا.. 5 مستندات مطلوبة لتغيير نشاط عداد الكهرباء من منزلي إلى تجاري

اليوم.. 3 وزراء ومحافظ القاهرة يفتتحون معرض السلع الغذائية بباب الشعرية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي مندوب تعذية وفاة والد علا رشدي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جلسة طارئة للبرلمان لنظر أمر مهم الثلاثاء المقبل
أخبار مصر

جلسة طارئة للبرلمان لنظر أمر مهم الثلاثاء المقبل
نانسي عجرم تنشر بيانا تحذيريا وتهدد بمقاضاة مروجي الشائعات
زووم

نانسي عجرم تنشر بيانا تحذيريا وتهدد بمقاضاة مروجي الشائعات
بسبب رامز جلال؟.. تعليق مثير للجدل من الغندور على سفر إمام عاشور للسعودية
رياضة محلية

بسبب رامز جلال؟.. تعليق مثير للجدل من الغندور على سفر إمام عاشور للسعودية
شريف مدكور يوجه رسالة لـ هند صبري: "ليكي عندي احترام ومحبة كبيرة قوي"
زووم

شريف مدكور يوجه رسالة لـ هند صبري: "ليكي عندي احترام ومحبة كبيرة قوي"
تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
أخبار البنوك

تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟