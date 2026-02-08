إعلان

أول أيام الفصل الدراسي الثاني.. محافظ البحيرة تُقيل مديرة مدرسة وتحيل آخرين للتحقيق

كتب : أحمد نصرة

12:40 م 08/02/2026
أقالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مديرة مدرسة بني عبد الباقي سرور نعيم بقرية قراقص التابعة لمركز دمنهور، وذلك خلال جولة مفاجئة، للمدرسة اليوم الأحد، مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وجاء القرار على خلفية رصد عدد من أوجه القصور داخل المدرسة، شملت عدم انتظام سير العملية التعليمية، وعدم وجود كشوف بأسماء الطلاب، وسوء حالة الإنارة داخل الفصول، وتدني مستوى النظافة العامة.

وخلال الجولة، تفقدت محافظ البحيرة فصول المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، واطلعت على أوضاع الطلاب داخل الفصول ومدى الالتزام بالضوابط التعليمية.

وقررت المحافظ إحالة جميع المقصرين للتحقيق، مع توجيه إنذار شديد اللهجة لمدير الإدارة التعليمية بمركز دمنهور، بسبب التقصير في المتابعة والإشراف.

كما كلفت مديرية التربية والتعليم، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة، بتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة المدرسة بالكامل، والوقوف على أسباب القصور، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام الدراسة.

ومنحت الدكتورة جاكلين عازر الإدارة التعليمية مهلة 48 ساعة لتوفيق أوضاع المدرسة، وتلافي جميع الملاحظات التي تم رصدها خلال الزيارة.

وأكدت محافظ البحيرة أنه لا تهاون في حق الطلاب، مع محاسبة أي مسئول يثبت تقصيره، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة، وتحقيق الانضباط داخل المدارس، وصون حق الطلاب في تعليم جيد وآمن.

