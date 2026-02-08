إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 8 فبراير 2026

كتبت- ميريت نادي:

03:47 م 08/02/2026

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 7628 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7584 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6636 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5688 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 53088 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

