الأقصر - محمد محروس:

اختتمت تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيارتها الخاصة إلى مدينة الأقصر، بعد جولة سياحية شملت عددًا من أهم المعالم الأثرية والتاريخية التي تتميز بها المحافظة، وسط اهتمام واسع من وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الزيارة، أعربت تيفاني ترامب عن سعادتها وإعجابها الكبير بعظمة الحضارة المصرية القديمة، خاصة أثناء جولتها داخل معابد الكرنك، حيث توقفت أمام الأعمدة الضخمة والنقوش الفرعونية التي تزين جدران المعبد، مؤكدة انبهارها بروعة الهندسة المعمارية التي شيد بها المصري القديم هذا الصرح التاريخي الفريد.

كما شملت الجولة زيارة عدد من المواقع الأثرية بالبر الغربي، من بينها معبد الملكة حتشبسوت ووادي الملوك، حيث تعرفت على جانب من أسرار الحضارة الفرعونية التي تمتد جذورها لآلاف السنين، والتقطت صورًا تذكارية داخل المواقع التاريخية التي تعد من أبرز الوجهات السياحية عالميًا.

وأقامت تيفاني ترامب خلال زيارتها في فندق ونتر بالاس الشهير «قصر الشتاء» المطل على ضفاف نهر النيل، والذي يعد أحد أهم الفنادق التراثية الفاخرة في الأقصر، حيث استمتعت بالأجواء الشتوية المميزة التي تشتهر بها المدينة.

وكانت محافظة الأقصر، أنهت استعداداتها لاستقبال الزيارة، عبر رفع درجة الجاهزية وتكثيف أعمال النظافة والتجميل في الشوارع الواقعة على مسار الجولة، إلى جانب خطة أمنية ومرورية لتأمين التحركات وضمان انتظام الأوضاع خلال فترة الزيارة.

وتأتي هذه الزيارة لتؤكد استمرار مكانة الأقصر كواحدة من أهم المقاصد السياحية والأثرية في العالم، بما تضمه من كنوز تاريخية تجعلها متحفًا مفتوحًا يجذب الزائرين من مختلف الجنسيات.

جدير بالذكر أن زيارة تيفاني ترامب للأقصر جاءت كمحطة ثانية ضمن برنامج رحلتها في مصر؛ حيث بدأت جولتها بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، وشهدت المنطقة الأثرية هناك استقبالاً حافلاً للزائرة وأسرتها، تضمن استعراضاً مميزاً بالأعلام أمام الهرم الأكبر وأبو الهول.

وأعربت تيفاني خلال تواجدها بالجيزة عن انبهارها بالدقة الهندسية لإحدى عجائب الدنيا السبع، وحرصت على توثيق تلك اللحظات التاريخية بمجموعة من الصور التذكارية قبل أن تتوجه جنوباً لاستكمال رحلتها في رحاب الحضارة المصرية بالأقصر.