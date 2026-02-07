إعلان

السيطرة على حريق مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية في قويسنا (صور)

كتب : أحمد الباهي

01:58 م 07/02/2026
    تصاعد الأدخنة من المصنع
    الأهالي يتواجدون بمحيط الحريق
    نشوب حريق في مصنع بقويسنا
    اندلاع حريق في مصنع للبلاستيك بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع للبلاستيك بالمنطقة الصناعية بمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تعاملت مع النيران حتى إخمادها ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة.

وتابعت هناء عقيلة، رئيس مجلس المدينة، يرافقها عدد من المسؤولين، أعمال الإطفاء ميدانيًا للاطمئنان على استقرار الأوضاع داخل المنطقة الصناعية عقب انتهاء الحريق.

وباشر رجال الشرطة إجراءاتهم في موقع الحادث، حيث جرى الاستماع إلى شهادات العاملين بالمصنع وشهود العيان للوقوف على ملابسات الحريق وتحديد أسبابه، مع استمرار الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان الأهالي قد رصدوا في وقت سابق تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان من محيط المنطقة الصناعية والطرق القريبة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

