بالصور- أفواج سياحية من 5 دول أوروبية تزور مناطق المنيا الأثرية

المنيا - جمال محمد:

استقبلت المناطق الأثرية والسياحية بمحافظة المنيا، اليوم السبت، أفواجًا سياحية متعددة الجنسيات من خمسة دول أوروبية، شملت سائحين من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا، إضافة إلى بعض الزوار من أستراليا.

وشملت الزيارات عددًا من أبرز المواقع الأثرية بالمحافظة، منها تل العمارنة، وتونا الجبل، وبني حسن، في إطار جهود المحافظة لتعزيز الحركة السياحية وتنشيط السياحة الثقافية.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن تلك الزيارات تأتي في ظل اهتمام المحافظة بتطوير ورفع كفاءة المواقع الأثرية وتحسين الخدمات السياحية، بما يسهم في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة الثقافية وزيادة معدلات الإقبال على المقاصد الأثرية.