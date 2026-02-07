إعلان

افترشوا الأرض.. أسرة ضحيتي الذبح تتجمع أمام مشرحة كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

02:12 م 07/02/2026

أسرة ضحيتي الذبح تتجمع أمام مشرحة كفر الشيخ

تجمع اليوم السبت، أفراد أسرة السيدة ونجلها المذبوحين في مسكنهما بعزبة البيضاء التابعة لقرية الحمراء بمركز كفر الشيخ، أمام مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام خلال إجراء عملية التشريح للجثمانين.

وافترش أفراد الأسرة الأرض أمام باب المشرحة ترقبًا لاستلام الجثمانين عقب الانتهاء من عملية التشريح، وسط حالة من الحزن والصدمة التي سيطرت عليهم.

كانت نيابة مركز كفر الشيخ والرياض قد أصدرت اليوم السبت، قرارًا بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثتي الضحيتين بعد العثور عليهما مقتولين وبهما آثار طعنات بالرقبة داخل مسكنهما، لبيان أسباب الوفاة، كما أمرت بنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام لإجراء عملية التشريح بعد معاينة الجثمانين ضمن إجراءات التحقيق.

تلقي اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة كفر الشيخ بلاغًا بالعثور على جثمان سيدة ونجلها بهما آثار طعنات بالرقبة.

وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثتين لكل من "صباح.س.م"، 65 عامًا، ونجلها "أبو الخير.س.ع"، 34 عامًا، وبهما آثار ذبح باستخدام آلة حادة.

كما شكل اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث جنائي برئاسة العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه، لكشف غموض الواقعة والوصول إلى مرتكبيها.

جرى نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لإصدار قرار بشأنهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مستشفى كفر الشيخ العام مشرحة جريمة قتل سيارات الإسعاف

