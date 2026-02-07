انتظام الدراسة بالترم الثاني بكليات عين شمس.. و6 إجراءات لتنظيمها

بدأت جامعة عين شمس، استقبال طلابها مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، في أجواء من الانضباط والتنظيم الكامل.

وأكد الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب على النحو التالي:

1- تجهيز القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل والمكتبات وغيرها من المرافق والمنشآت التي تواكب متطلبات التعليم الجامعي.

2- حرص إدارة الجامعة على الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتعزيز الخدمات المقدمة للطلاب.

3- جاهزية الكليات الكاملة لاستقبال الطلاب، حيث تم إعداد جداول المحاضرات بما يتوافق مع الخطط الدراسية واحتياجات الطلاب.

4- إتاحة مصادر التعلم المختلفة داخل المكتبات والمعامل والمنصات التعليمية الإلكترونية، بما يسهم في دعم التحصيل العلمي وتشجيع البحث والابتكار.

5- التزام الطلاب بالحضور والمشاركة الفعالة في الأنشطة الأكاديمية والطلابية.

6- دعم الطلاب الموهوبين والمبتكرين وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات المختلفة.

وعلى صعيد الخدمات الطلابية، استقبلت المدن الجامعية والفروع الخارجية الطلاب المغتربين من طلبة وطالبات بعد التأكد من جاهزيتها الكاملة، حيث تمت مراجعة المطاعم وإدارات التغذية وصالات الطعام بكافة القطاعات، لضمان تقديم خدمات غذائية وإقامة ملائمة وآمنة، بما يوفر للطلاب بيئة معيشية مستقرة تساعدهم على التركيز في دراستهم.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تحذير للحجاج.. اليوم آخر فرصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية