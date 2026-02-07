مقتل شاب بإطلاق نار داخل صيدلية في القليوبية

شهد شارع روماني الترس بمنطقة منطي بمحافظة القليوبية، جريمة مروعة أودت بحياة شاب يُدعى مصطفى، وشهرته "أبودراع"، بعد أن أطلق عليه عاطل عيارًا ناريًا أثناء محاولته الاحتماء داخل صيدلية، ما أدى إلى وفاته فورًا، وسط حالة من الذعر بين العاملين والمواطنين بالمكان.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، وتحركت على الفور الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس المباحث، إلى مكان الحادث.

وأظهرت التحريات الأولية أن المجني عليه كان هاربًا من ملاحقة الجناة، فتوجه مسرعًا إلى الصيدلية للاحتماء، إلا أن المتهمين تبعوه، وأطلق أحدهم النار ليستقر الطلق في أسفل بطنه، ما أسفر عن وفاته على الفور.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت باستعجال تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة بالصيدلية والمناطق المحيطة للوقوف على ملابسات الجريمة وضبط الجناة.