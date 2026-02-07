تنسيق بين جامعة بنها وصيادلة القليوبية لإنشاء كلية صيدلة (صور)

ناقش الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، مع الدكتورة جيهان موسى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، بحضور الدكتور مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، والدكتور بكري سعيد، وكيل النقابة ومدير إدارة بنها، الإجراءات التنفيذية لإنشاء كلية صيدلة بالجامعة، في إطار التنسيق المستمر بين الجامعة ونقابة صيادلة القليوبية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الرؤية العامة لإطلاق الكلية بصورة مميزة تساهم في دعم القطاع الصحي بالمحافظة، وتلبية احتياجات سوق العمل، وتعزيز مستوى التعليم الصيدلي والبحث العلمي في القليوبية.

وأكد رئيس الجامعة حرص الجامعة على التوسع المدروس في إنشاء الكليات الجديدة بما يضمن جودة العملية التعليمية والالتزام الكامل بالمعايير الأكاديمية المعتمدة.

كما وافق رئيس الجامعة على المشاركة في رعاية البرنامج الوطني "رجل الدولة" الذي تنفذه نقابة صيادلة القليوبية بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، تحت رعاية محافظ القليوبية، معبّرًا عن إعجابه بأهداف البرنامج، ورشح عددًا من القيادات للالتحاق به، مع تقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز قيمة البرنامج وتيسير مشاركة المتدربين.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والمتابعة بين جامعة بنها ونقابة صيادلة القليوبية خلال الفترة المقبلة، دعمًا للتعليم الطبي وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.