شهدت قرية سندنهور التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، لفتة إنسانية رائعة تعكس عمق روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن، حيث حرص عدد من المسيحيين بالقرية على تقديم التهنئة لأهالي سندنهور عقب حفل الافتتاح الرسمي لمسجد العمري، من خلال تقديم بوكيه ورد وفانوس رمضان، تعبيرًا عن مشاعر الود والتقدير.

ولاقت هذه المبادرة استحسانًا واسعًا بين أهالي القرية، الذين أكدوا أن مثل هذه المواقف تجسد عمق العلاقات الإنسانية وروح الوحدة الوطنية، وتؤكد أن الشعب المصري نسيج واحد ودم واحد وروح واحدة، رغم اختلاف الأديان.

وتقدم أهالي سندنهور بخالص الشكر والتقدير لأقباط القرية على هذه اللفتة الطيبة، مشددين على أن الجميع شركاء في وطن واحد، تجمعهم قيم التعايش والتعاون والمحبة.

وكانت مديرية أوقاف القليوبية قد شهدت، أمس الجمعة، افتتاح ثلاثة مساجد جديدة بعد أعمال الإحلال والتجديد والإنشاء والصيانة، من بينها مسجد العمري بقرية سندنهور، المقام على مساحة 860 مترًا مربعًا، بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون جنيه، وسط فرحة كبيرة من أهالي القرية بافتتاح المسجد.

وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المستمرة لعمارة بيوت الله ماديًا وروحيًا، واهتمام الدولة بنشر رسالة الوسطية وبناء الإنسان جنبًا إلى جنب مع تطوير دور العبادة.

وألقى الشيخ عبد الرحمن رضوان، مدير مديرية أوقاف القليوبية، خطبة الجمعة بمسجد العمري، بعنوان «الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة»، مؤكدًا أن الدعوة إلى الله مسؤولية عظيمة لا تقوم على الشدة أو الغلظة، وإنما على الحكمة ولين الخطاب وحسن القدوة، وملامسة القلوب قبل العقول.

وأشار مدير المديرية إلى أن من أعظم وسائل الدعوة في واقعنا المعاصر السلوك الصالح، والكلمة الطيبة، والعمل النافع، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة لإعمار بيوت الله، لتكون منارات للعلم، ومراكز لنشر القيم، وبناء الوعي الديني الصحيح، وخدمة المجتمع.