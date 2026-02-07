إعلان

سؤال برلماني حول عدم استكمال مزلقان بسوهاج منذ 6 سنوات

كتب : نشأت حمدي

12:56 م 07/02/2026

مجلس النواب

تقدّم اللواء حازم حمادي، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، بشأن التأخير غير المبرر في تنفيذ كوبري مزلقان بلصفورة بمحافظة سوهاج، أحد المشروعات الحيوية التي تمس حياة آلاف المواطنين بشكل يومي.

وأوضح "حمادي"، أن وزارة النقل شرعت منذ ما يقرب من ست سنوات في إنشاء كوبري على مزلقان بلصفورة، لا يزيد طوله على 1000 متر، ويُعد محورًا رئيسيًا يربط مدينة سوهاج بمراكز المنشأة والعسيرات وجرجا، ويخدم شريحة واسعة من المواطنين والطلاب والمرضى والعاملين، فضلًا عن كونه طريقًا حيويًا لنقل البضائع والخدمات.

وأشار إلى أن الجدول الزمني المعتمد للمشروع كان يقضي بالانتهاء منه خلال 6أشهر فقط، إلا أنه حتى الآن، وبعد مرور 6 سنوات كاملة، لم يتم الانتهاء من الأعمال، ولا يزال الطريق مغلقًا، ما تسبب في معاناة يومية للمواطنين، وزيادة زمن الرحلات، وارتفاع تكلفة النقل، فضلًا عن تعطيل مصالح الأهالي بشكل مستمر، متسائلًا: كيف يستمر غلق طريق رئيسي بهذه الأهمية طوال هذه المدة دون إعلان أسباب واضحة للرأي العام؟ وهل يجوز أن يتحول مشروع محدود الحجم والمدة إلى أزمة ممتدة لسنوات؟ وما الأسباب الحقيقية وراء تعثر التنفيذ؟ ومن المسؤول عن هذا التأخير؟ وهل تمت محاسبة أي جهة أو مسؤول عن هذا الإهمال؟.

وأكد اللواء حازم حمادي، أن استمرار غلق الطريق يمثل عبئًا غير مقبول على أبناء سوهاج، ويعكس خللًا في آليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة، مطالبًا الحكومة بسرعة التدخل لإنهاء المشروع في أقرب وقت ممكن، مع إعلان جدول زمني واضح ومحدد، ومصارحة المواطنين بحقيقة ما جرى، مشيرًا إلى أن مشروعات البنية التحتية لا تُقاس بوضع حجر الأساس أو التقاط الصور التذكارية، وإنما تُقاس بموعد الإنجاز الفعلي وخدمة المواطن على أرض الواقع.

وشدد على أن كوبري بلصفورة لم يعد مجرد مشروع متعثر، بل أصبح اختبارًا حقيقيًا لجدية الحكومة في احترام وقت المواطن وحقه في طريق آمن ومفتوح، ومحاسبة كل من تسبب في تحويل 6 أشهر إلى 6 سنوات من المعاناة.

